Donnerstag, 26. Dezember 2019

Jahresrückblick: Asklepios investiert 25 Millionen Euro in den Standort Höxter

Der Neubau der Weserberglandklinik kostet 25 Millionen Euro. Foto: beb

Höxter. Es ist die größte Investition in den Standort Höxter seit vielen Jahren. Im Dezember 2016 beginnt mit einem Spatenstich das 25-Millionen-Euro-Projekt in Höxter. Asklepios baut die Weserberglandklinik (WBK) neu. Büro- und Nebengebäude werden abgerissen, die bisherigen Gebäude stammen aus dem Jahr 1939 und den 60er Jahren. Die neu gebaute Fachklinik für geriatrische und neurologische Rehabilitation hat in dem mehrflügeligen Gebäude 180 Betten. Bislang sind es 145. Auch die Zahl der Mitarbeiter steigt durch die Aufstockung der Bettenzahl von bislang 200 auf 225. Auf einer Fläche von über 14 .500 Quadratmetern entsteht innerhalb von drei Jahren ein mehrarmiges Gebäude auf drei Etagen. Daraus resultieren sehr kurze Wege von den Patientenzimmern zu den Therapieräumen.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten steht der Umzug in die neue WBK an. Am 30. und 31. August geht es für rund 130 Patienten der Neurologie und Geriatrie nach einem genau geplanten Ablauf von den alten in die neuen Gebäude. Alle Mitarbeiter und auch Schüler der nahen Medischulen packen mit an. An den beiden letzten August-Tagen wird vor allem Zeit investiert – Zeit für die Patienten, die möglichst wenig von Hektik oder Umzugsstress mitbekommen sollen. Nach dem Umzug folgt im Oktober die Entrümpelung der alten Gebäude, die anschließend ja komplett abgerissen werden sollen. Wobei das „Hochhaus“, das der Stadt Höxter viele Jahre die charakteristische Ansicht verliehen hat, erst ganz zuletzt abgebrochen werden soll. (fhm)