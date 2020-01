Mittwoch, 01. Januar 2020

Jahresrückblick: Aus dem Kirchenleben Eschershausens und Stadtoldendorfs

Die St.-Dionys-Kirche in Stadtoldendorf wird 2019 umfassend saniert. Einige Arbeiten werden im neuen Jahr fortgesetzt. Foto: beb

Eschershausen-Stadtoldendorf. Im Frühjahr soll es in Stadtoldendorf bei niedrigen Temperaturen hoch hinaus gehen. Die Stadtoldendorfer Freikirche „Gemeinde des Herrn Jesus Christus“ legt auf ihrem Gelände an der Deenser Straße den Grundstein für ein multifunktionales Gemeindehaus. Das alte Gebäude, Kampworth 1, ist längst zu klein geworden für die wachsende Gemeinde, die rund 150 Mitglieder zählt. Im neuen Haus, an dem derzeit noch gebaut wird, soll es möglich sein, mehrere Veranstaltungen parallel durchzuführen, es sollen neben dem Gottesdienstraum auch Küche und Speisesaal eingerichtet werden. Die Gemeinde möchte mit dem Bau in die Zukunft der nächsten Generationen und die Erweiterung des gesellschaftlichen und kulturellen Angebotes investieren.

Bauliche Fortschritte durch eine Investition in bereits vorhandene Bausubstanz können über Monate hinweg in Rathausnähe beobachtet werden: die evangelisch-lutherische St.-Dionys-Kirche wird von außen und innen umfassend saniert. Die Maßnahmen erstrecken sich von der Stabilisierung der Wände über Sandstein-, Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten und sehen zum krönenden Abschluss die Ertüchtigung der Orgel vor. Die gute Nachricht veröffentlicht der Tägliche Anzeiger vor wenigen Tagen: an Weihnachten darf, auch wenn noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen sind, in der Kirche gefeiert werden. Bis zum 24. Dezember werden Gottesdienste und Andachten in die katholische Kirche verlegt.

Konfessionsübergreifend wird im August der dritte ökumenische Kirchentag in Eschershausen auf dem Otto-Elster-Platz gefeiert. Mitglieder der evangelisch-lutherischen St.-Martin-Gemeinde, der katholischen Gemeinde Heilige Familie und der Neuapostolischen Kirche bringen mit einem vielseitigen Programm Christen und Interessierte an einem Ort zusammen.

Für die neuapostolischen Christinnen und Christen in Eschershausen hält das Jahr 2019 eine große Veränderung bereit. Ihr Kirchengebäude wird im Juni entwidmet und zum Profanbau erklärt. Von nun an findet das Gemeindeleben aller neuapostolischen Gläubigen des Landkreises geschlossen in Holzminden statt. (beb)