Mittwoch, 25. Dezember 2019

Jahresrückblick: Das Projekt „Marktquartier" wird vollendet

Höxter. Es ist eines der großen Bauprojekte in Höxter. Neben dem Neubau der Weserberglandklinik, dem Neubau des Hallenbades, der Sanierung des Freibades freut man sich in Höxter über das Projekt „Marktquartier“ mitten in der Stadt am Markt. Das Marktquartier stellte eine Mischung aus Neubau und Umgestaltung dar, rund zwölf Millionen Euro werden von der Fokus Development AG in Geschäftsräume, Arztpraxen und Wohnungen investiert. Für die Fokus Development AG ist es die zweite, große Investition in den Standort Höxter. Vor drei Jahren wurde für 8,5 Millionen Euro das ehemalige Karstadt-Gebäude zu „Markt1“ mit dem Drogeriemarkt Müller.

Ende November 2018 können schon die ersten Geschäfte einziehen und eröffnen. Januar 2019 können weitere Geschäfte ihren Betrieb im Marktquartier aufnehmen. Dem Abschluss des Millionenprojektes in Höxter steht in diesem Jahr nichts im Wege. Bis man sich im Juli auf die Suche nach verschwundenen Pflastersteinen macht. Es handelt sich um das Pflaster des Marktplatzes, dass zu Beginn der Maßnahme aufgenommen wird. (fhm)

Zuletzt werden die Pflasterarbeiten vorgenommen. Foto: ap