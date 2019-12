Freitag, 27. Dezember 2019

Jahresrückblick: Das Straßentheater-Festival verhilft Holzminden zu großer Leichtigkeit

Die drei Damen von Mimbre eröffnen das Festival. Foto: spe

Holzminden. Dieses Festival ist alles andere als Routine. Es ist immer wieder neu und anders und hält spannende Momente und Begegnungen für jene bereit, die sich darauf einlassen und nur allzu gern eintauchen in ein magisches Paralleluniversum der Fantasie. Zu Pfingsten findet in Holzminden das 15. Internationale Straßentheater-Festival statt. 13 Gruppen mit über 100 Künstlern bescheren 40.000 Besuchern bei 50 Vorstellungen an zweieinhalb Tagen Theaterkunst unter freiem Himmel. Dieses besondere Kribbeln, diese zu Leben und Selbstbewusstsein erweckte Stadt machen wieder großen Spaß und Holzminden stolz.

Nach einem entspannten Auftakt und dem ersten gefeierten Auftritt von Mimbre bricht das Wetterchaos los mit Sturm, Starkregen, Blitz und Donner. Das war’s dann für den ersten Tag, doch die beiden folgenden Tage entschädigen mit starkem Theater, bunten Bildern und einer tollen Atmosphäre, von der sich Besucher und Künstler nur zu gern aufsaugen lassen.

Beim Publikum am besten kommt eine ganz junge Truppe an: „CircO“ aus Hannover, die mit Akrobatik und Jonglage an ihrem Tetraeder mitten auf dem Marktplatz, mit frischem Wind und einer circensischen Note den Nerv trifft.

Dieses Festival ist ein großes Gemeinschaftswerk, das – ja – viel Geld kostet und Arbeitszeit bindet, aber es ist ein Kreativ- und Energieschub für diese Stadt, ein Elixier, das Leben schenkt. Holzminden braucht es! (spe)