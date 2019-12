Montag, 30. Dezember 2019

Jahresrückblick: Deutz-Willi aus Lauenförde macht den Brexit

Vor der Fahrt ist Winfried Langner noch guter Dinge. Kurze Zeit später ist er wieder zurück. Foto: fhm

Lauenförde. Im Mai geht Deutz-Willi wieder auf große Fahrt. Am Sonntag, 12. Mai, startet Winfried Langner (83), Deutschlands bekanntester Treckerfahrer, mit Trecker „Robert“ und Wohnwagen „Schnecke“. Nach Mallorca (2013), dem Nordkap (2015) und St. Petersburg (2017) ist diesmal Schottland das Ziel der Reise von Deutschlands bekanntestem Treckerfahrer. Der Lauenförder will mit seinem 28 PS starken Trecker und Wohnwagen „Schnecke“ die 800 Kilometer lange North Coast 500 in Schottland befahren, eine Straße, die an der Küste durch die schottischen Highlands führt und am Inverness Castle beginnt.

Winfried Langners Traum von der fünfmonatigen Treckerfahrt auf Schottlands Ferienstraße NC 500 endet schon nach wenigen Tagen. Am 18. Mai setzte er mit der Fähre von Ijmuiden (Niederlande) nach Newcastle über. Drei Tage später verlässt Deutz-Willi fluchtartig die britische Insel. Er macht den Brexit. Zweimal hat die britische Polizei Winfried Langner angehalten und kontrolliert. Aber nicht auf die „feine englische Art“, wie Deutz-Willi berichtet. „Das war reine Schikane, was die mit mir gemacht haben. Da habe ich gesagt: Ihr könnt mich mal.“ Die Beamten halten ihn zweimal fast zwei Stunden lang fest, durchsuchen seine Fahrzeuge und wollen wissen, was er hier überhaupt will. Betteln und hausieren sei hier verboten, bekommt Winfried Langner zu hören. Für den Lauenförder ist das am Ende zu viel. „Die wollen mich nicht. Jetzt will ich die

Ende Mail ist Deutz-Willi wieder zuhause. Nach den schlimmen Erlebnissen mit der Polizei in England bricht Winfried Langner seiner Treckertour ab und fährt wieder in Richtung Heimat. Seine Tochter Sabine Langner-Uslu nimmt ihren Papa in Empfang und drückte ihn herzlich und inniglich. Im Gegensatz zu England ist die Begrüßung in Lauenförde ganz groß. Der Festzug des Volks- und Schützenfestes kommt in die Hasenstraße und holt Winfried Langner samt Trecker und Wohnwagen ab. (fhm)