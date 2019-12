Freitag, 27. Dezember 2019

Jahresrückblick: Die Feuerwehr Holzminden wartet weiter aufs neue Domizil

Das Gerätehaus an der Wallstraße ist zu eng und nicht zeitgemäß ausgestattet. Foto: bs

Holzminden. Die Freiwillige Feuerwehr Holzminden muss auch im Jahr 2019 viel Geduld aufbringen. Auch fünf Jahre nach Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans und damit des festgestellten Bedarfs an zeitgemäßen Räumlichkeiten, ist mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses immer noch nicht begonnen worden. Anfang des Jahres wirft der Stadtrat die bisherigen Planungen über den Haufen und beschließt, das neue Feuerwehrhaus in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) zu bauen. Die Idee hat die Feuerwehr selbst aus Celle adaptiert. Die Hoffnung ist, dass nun alles schneller geht, und die städtische Bauabteilung soll entlastet werden. Das bereits beauftragte Planungsbüro wird „zurückgepfiffen“.

Parallel wird das Ofenhaus an der Nordstraße abgerissen. Der Platz wird für den Neubau mitbenötigt, die Einbeziehung des Ofenhauses war unpraktisch und zu teuer. Viele Holzmindener sind traurig über den Verlust des stadtbildprägenden, 110 Jahre alten Ofenhauses des ehemaligen Gaswerks, das fast einmal Hotel geworden wäre.

Umso erstaunlicher ist, dass der Verwaltungsausschuss im Sommer der Verwaltung den Prüfauftrag erteilt, ob das neue Gerätehaus auch zusammen mit der Rettungswache des Landkreises im Gewerbegebiet „Im Sieken“ entstehen kann. Die CDU-Fraktion übernimmt die Idee in einem Antrag und sieht an der Wallstraße schon einen idealen Standort für die neue Innenstadt-Grundschule. Die Planungen für das neue ÖPP-Gerätehaus an der Wallstraße – und nur hier sieht auch die Feuerwehr ihr neues Domizil – sollen darunter nicht leiden.

So ganz klappt das nicht: Die Blauröcke erleben, dass für die Erlebniswelt ein Handstandüberschlag gemacht wird, der Gerätehaus-Neubau aber zur Hängepartie wird. Es grummelt an der Feuerwehrbasis, und die Politik sieht sich genötigt, im Dezember einen Schlussstrich unter die „Im-Sieken-Diskussion“ zu ziehen: Die CDU streicht ihren Prüfauftrag, und die Mehrheitsgruppe erhebt das, was schon längst beschlossen war, noch einmal zum Antrag: „Der Neubau erfolgt am Standort Wallstraße. Die Prüfungen anderer Standorte werden beendet.“ Der Stadtrat beschließt auf den letzten Metern des Jahres: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses hat erste Priorität! Dann kann’s ja jetzt losgehen... (spe)