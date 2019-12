Freitag, 27. Dezember 2019

Jahresrückblick: Einheitsgemeinde Boffzen scheitert zum zweiten Mal

Boffzen bleibt Samtgemeinde. Foto: fhm

Boffzen. Es ist zehn Jahr her, dass Norbert Tyrasa, Samtgemeindebürgermeister von Boffzen, aus der Samtgemeinde eine Einheitsgemeinde machen will. Damals endet das Projekt in Lauenförde. Ein Bürgerbegehren sorgt dafür, dass aus der Samtgemeinde keine Einheitsgemeinde wird.

Samtgemeindebürgermeister Uwe König schlägt dem Samtgemeinderat und den Mitgliedsgemeinden vor, neu darüber nachzudenken. Er präsentiert den Plan, aus der Samtgemeinde Boffzen eine Einheitsgemeinde zu machen. Boffzen als finanzschwache Kommune hat den Antrag auf finanzielle Unterstützung vom Land gestellt. Das Land hat diese Zuweisung in Aussicht gestellt, aber die Zahlung mit Bedingungen verknüpft. Die Samtgemeinde muss alles dafür tun, mehr Einnahmen zu bekommen. Dazu macht das Land der Samtgemeinde das zusätzliche Angebot, 75 Prozent der Kassenkredite zu übernehmen (3,75 Millionen Euro), wenn sich die Samtgemeinde dafür in eine Einheitsgemeinde umwandelt. Diesen Vorschlag nimmt König auf.

Der Samtgemeindebürgermeister schlägt vor, dass sich die Räte der Mitgliedsgemeinden mit dem Thema befassen. Die Gemeinderäte von Derental und Fürstenberg signalisieren, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Doch das ist nicht mehr nötig. Die Bildung einer Einheitsgemeinde Boffzen ist im Frühjahr 2019 kein Thema mehr. Der Rat des Flecken Lauenförde spricht sich mehrheitlich gegen eine Einheitsgemeinde aus. (fhm)