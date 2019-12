Samstag, 28. Dezember 2019

Jahresrückblick: Förderanteil in der Samtgemeinde Bevern fällt

Die Straße „Winkel“ in Negenborn wird „auf Eis“ gelegt, weil die Fördermittel im Verhältnis zu den steigenden Baukosten der Gemeinde nicht ausreichen. Foto: rei

Bevern. Mindestens 73 Prozent hat der Förderanteil an den vom Amt für regionale Landesentwicklung bewilligten Maßnahmen in den vergangenen Jahren betragen – zuerst im Dorferneuerungsprogramm, seit zwei Jahren nun im Dorfentwicklungsplan festgehalten. Bevern, Golmbach und Holenberg als Teile des Modellprojekts „Dorfregion“ haben sich besonders viel erhofft (Negenborn läuft vorerst weiter in der Dorferneuerung). Und bis zum April 2019 sieht die Welt auch noch rosig aus, der TAH schreibt am 20. April „Bisher gibt‘s nur positive Bescheide“. Doch schon eine Woche später zeichnet sich ab, was auf die Gemeinden zukommt. Zuerst trifft es Negenborn: Die Baukosten für die geplante Sanierung der Straße „Winkel“ sind exorbitant angestiegen, die Gemeinde kann sich die Gegenfinanzierung nicht mehr leisten...

Der Gemeinderat mit Bürgermeister Marcel Ahrens an der Spitze zieht die Bremse an: Sie haben den Anliegern versprochen, dass die Straßenausbaubeiträge bei einer 73-prozentigen Förderung durch das ArL im vertretbaren Rahmen bleiben. Nachdem die Baukosten jedoch um etwa ein Drittel gestiegen sind, beträgt die Förderquote höchstens noch 59 Prozent. Das kann und will der Rat den Bürgern nicht antun.

Zwei Maßnahmen zur Dorfentwicklung werden schließlich offiziell in diesem Jahr noch in Gang gebracht beziehungsweise abgeschlossen. Im Mai wird der Förderbescheid über 146.810,30 Euro von der ArL-Landesbeauftragten Heike Filess nach Lobach gebracht: Die alte Schule soll gründlich saniert werden. Im Investitionsprogramm stehen 2019 124.000 Euro, für 2020 nochmal 78.000 Euro – als Förderanteil sind für die beiden Jahre allerdings 181.000 Euro eingeplant.

Fertiggestellt wird immerhin der Kaspulweg in Bevern. Anfang Dezember schneidet Bürgermeister Warnecke zur Eröffnung des beliebten Fußweges ein Band durch. Und auch wenn es sich hierbei nur um ein relativ „kleines“ Projekt handelt, verdeutlichen die Zahlen die Situation besonders gut: Mit 73 Prozent Zuschuss hat die Gemeinde bei einer Gesamtsumme von 95.000 Euro an Planungs- und Baukosten zunächst gerechnet, 44 Prozent sind am Ende daraus geworden. (rei)