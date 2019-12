Sonntag, 29. Dezember 2019

Jahresrückblick: Holzmindens Erlebniswelt soll kommen

Auf diesem Grundstück am unteren Ende der Oberen Straße soll die Erlebniswelt nun gebaut werden. Foto: spe

Holzminden. Es soll ein touristischer „Leuchtturm“ entstehen, wie er fehlt zwischen Weltkulturerbe Corvey und PS.Speicher in Einbeck. Ja, Holzminden will sie tatsächlich bauen, die Erlebniswelt Düfte und Aromen, kein „Duftmuseum“, wie sie vor allem Kritiker abschätzig nennen, sondern eine interaktive Erlebnis- und Wissenswelt. Und es muss schnell gehen, will die Stadt Fördergelder in Millionenhöhe einstreichen.

Die Bürgerstiftung Holzminden bringt den Stein ins Rollen, beauftragt eine Machbarkeits- und Konzeptstudie beim renommierten Planungsbüro MuseoConsult. Ende Januar liegt diese vor, Anfang April wird sie Bürgermeister Daul offiziell überreicht. Ziel ist von Anfang an die Konzeptstudie einer Idee mit Alleinstellungsmerkmal in der Stadt der Düfte der Aromen, die den Förderrichtlinien der NBank entspricht. Dafür stehen die Chancen wirklich gut. Die Stadt muss dafür Bauherrin und Trägerin sein. Der Druck auf den Stadtrat ist groß, auch weil die bauliche Umsetzung aller Leistungen bis 30. Juni 2022 abgeschlossen und bis 30. September 2022 abgerechnet sein muss.

Nach dem ersten – einstimmigen – Grundsatzbeschluss im Mai verstreicht viel kostbare Zeit, die Stadt findet keinen Projektsteuerer, der sich in der Lage sieht, die engen Vorgaben zu erfüllen. Frust, Wut und Ratlosigkeit machen sich breit. Der Zeitplan ist nur noch zu halten, weil die Bürgerstiftung die Erstellung der Antragsunterlagen übernimmt.

Im Herbst werden für 75.000 Euro die Aufträge zur Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung an ein mehrfach ausgezeichnetes Architekturbüro vergeben. Die Leistungen sind allesamt noch in 2019 zu erbringen.

Es gibt auch Kritiker und Skeptiker des ehrgeizigen Projektes, in Bürgerschaft und Stadtrat. Und auch sie haben gute Argumente... (spe)