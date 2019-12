Sonntag, 29. Dezember 2019

Jahresrückblick: In der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf wird gebaut

Die Rettungswache in Stadtoldendorf wird voraussichtlich im Januar offiziell eingeweiht. Foto: beb

Eschershausen-Stadtoldendorf. Anfang September erobern fünf Krippen- und acht Kindergartenkinder das Stadtoldendorfer Leitzenhaus. Sie sind die „Kleinen Raupen“ und die „Schmetterlinge“, die ersten bei den Gruppen, die für mehrere Stunden am Tag in der neuen Kita Leitzenhaus betreut werden. Vorerst ist das Erdgeschoss ihre Spiel- und Wohlfühldomäne, denn im Obergeschoss wird weiter gebaut. Im neuen Jahr, wenn die Arbeiten fertiggestellt sind, darf dann eine weitere Ü-3-Gruppe in das Leitzenhaus einziehen.

Fast fertiggestellt werden kann zum Jahresende wenige Straßen weiter die neue Rettungswache an der Konrad-Beste-Straße. Der Neubau entspricht den veränderten, modernen Anforderungen und bietet sehr viel mehr Platz als die alte Wache. Nach der letzten Abnahme soll voraussichtlich im Januar die offizielle Einweihung erfolgen.

Die geplanten Investitionen in den Feuerwehrstandort Eschershausen verzögern sich. Für die Erweiterung und Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses ist ein Planungsbüro damit beauftragt, Vorschläge zu Gestaltung und Kosten einzureichen. Versprochen sind die Unterlagen bis Juli/August, Anfang Oktober werden die Ausarbeitungen in Kürze erwartet, doch bis zum Jahresende gibt es keinen Fortschritt bei den Planungen der Umgestaltung. Die Verantwortlichen vor Ort leiten erste Schritte für den Umbau des Gerätehauses ein und erwerben das angrenzende Gelände des ehemaligen Kraftfahrzeugbetriebes Tilch, damit außreichend Platz für ein vergrößertes Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung steht.

Erwerben möchte die Stadt Stadtoldendorf ein weiteres Gebäude in der Kellerstraße, kommt aber hinsichtlich des Kaufpreises bis zum Ende des Jahres nicht mit dem Inhaber überein. Dadurch verzögert sich der Rückbau mehrerer angrenzender Häuser, die zusammen mit dem die Verhandlung betreffenden Gebäude abgerissen werden sollen. Über die verschiedenen Möglichkeiten der Nachnutzung der Fläche ist noch nicht entschieden.

Für einige Neubauten im Samtgemeindegebiet wird in der zweiten Jahreshälfte der Weg geebnet. Die Gemeinde Deensen schreibt den Bebauungsplan „Wiesenweg“ aus. Das Wohnbaugebiet ermöglicht 20 neue Bauplätze. Bis zu 30 neue Wohnhäuser dürfen in Stadtoldendorf gebaut werden. Dafür soll das Neubaugebiet „Rosenbusch Süd“ angelegt werden. (beb)