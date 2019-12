Donnerstag, 26. Dezember 2019

Jahresrückblick: Klares Ergebnis bei der Landratswahl im Kreis Holzminden

Jubel am Wahlabend. Michael Schünemann hat die Landratswahl klar gewonnen. Foto: jbo

Kreis Holzminden. Es ist ein Votum, das in dieser Klarheit nur wenige erwartet haben: Michael Schünemann gewinnt am 26. Mai die Wahl zum Landrat mit überzeugenden 59,51 Prozent. Er ist als unabhängiger Kandidat angetreten, unterstützt von CDU und FDP. Gegenkandidatin ist Margrit Behrens-Globisch, ebenfalls unabhängig, aber unterstützt von SPD und Grünen. Schünemann, Nachfolger von Landrätin Angela Schürzeberg, tritt zum 1. November 2019 sein Amt an.

Am Wahlabend jubelt er – noch. „Ich bin über dieses Ergebnis sehr froh“, erklärt er, freut sich über die Wahlbeteiligung von knapp 60 Prozent und verspricht, seinen Sechs-Punkte-Plan konsequent umzusetzen.

„Der Wähler hat entschieden, das ist das Wahlergebnis und das ist zu akzeptieren“, kommentiert Margrit Behrerns-Globisch das Wahlergebnis.

Ohne große Schlagzeilen verabschiedet sich Angela Schürzeberg aus dem Amt. Statt für eine offizielle Feier hat sie sich für eine Vortragsveranstaltung entschieden, die nichtöffentlich stattfindet.

Der 26. Mai ist auch Europawahltag. Im Landkreis Holzminden sind die Grünen die Wahlgewinner. SPD und CDU müssen Verluste hinnehmen. Die CDU kommt im Landkreis Holzminden auf 29,92 Prozent, die SPD auf 28,81 Prozent, die Grünen erzielen 16,62 Prozent und die FDP 5,74 Prozent. (bs)