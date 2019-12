Montag, 30. Dezember 2019

Jahresrückblick: Land übernimmt Manufaktur Fürstenberg

Finanzminister Hilbers hinterlässt bei seinem Besuch seinen Handabdruck im Schloss. Foto: fhm

Fürstenberg. Die wirtschaftliche Situation der Nord/LB und die Entscheidungen des Landes haben Konsequenzen für die Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Zu 98 Prozent gehört die Manufaktur der Nord/LB. jetzt wird das Land Niedersachsen die Anteile übernehmen. Die Nord/LB ist wirtschaftlich angeschlagen. Sie wird neu aufgestellt, wirtschaftlich konsolidiert und wird Geschäftsfelder abgeben. Dazu gehören die Anteile der Porzellanmanufaktur.

Im Juli kommt Finanzminister Reinhold Hilbers nach Fürstenberg, um die Pläne des Landes zu erläutern. „Das Land steht zu Fürstenberg“, sagt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. Die Beteiligungsgesellschaft des Landes Niedersachsen will die Anteile an der Manufaktur Fürstenberg übernehmen, die bislang die Nord/LB hält, bestätigt der Finanzminister. Hilbers betont, dass das Land die Porzellanmanufaktur weiterentwickeln wolle. Keineswegs sei die Schließung des defizitären Unternehmens geplant, erklärte der Finanzminister in einem Pressegespräch nach einem Rundgang durch die Manufaktur und Gesprächen mit der Geschäftsführung. Das Landeskabinett habe die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Im September ist Hilbers‘ Kabinettskollege Björn Thümler zu Gast in Fürstenberg. Der Wisssenschafts- und Kulturministers bezeichnetet Fürstenberg als „ein sehr gutes Stück Niedersachsen“. Thümler berichtet, dass nach dem Grundsatzbeschluss des Kabinetts, dass das Land Niedersachsen die Porzellanmanufaktur Fürstenberg übernimmt, die Europäische Kommission wettbewerbsrechtliche Fragen der Übernahme klärt. Danach müsse man innerhalb der Landesregierung überlegen, welches Ministerium demnächst für die Porzellanmanufaktur Fürstenberg zuständig sein wird, erläuterte der Minister. „Das muss dann das Kabinett beschließen.“ Für ihn mache es Sinn, dass das Kulturgut Porzellan auch im Kulturressort angesiedelt werde. Mitte Dezember trifft der Niedersächsische Landtag mit den Stimmen von SPD und CDU die endgültige Entscheidung, dass die Porzellanmanufaktur vom Land übernommen wird. (fhm)