Samstag, 28. Dezember 2019

Jahresrückblick: Nach 30 Jahren schließen sich die Pforten des Glasmuseums in Boffzen

Zum letzten Mal werden die Fahnen des Museums eingeholt. Foto: fhm

Boffzen. Im letzten Jahr des Glasmuseums Boffzens sind es nochmal spannende Veranstaltungen, die stellvertretender Bürgermeister Manfred Bues mit seinen freiwilligen Helfern im Glasmuseum Boffzen auf die Beine stellen kann: die Body Art von Jörg Düsterwald, Federmalerei von Valentina Jurik oder ein Konzert der Frackophoniker. Im Oktober wird das Glasmuseum endgültig geschlossen. Der Rat der Gemeinde Boffzen hat das Aus beschlossen. Die 20.000 Euro, die bislang jedes Jahr für das Glasmuseum und seine Arbeit ausgegeben werden, müssen eingespart werden, um Zuschüsse vom Land zu bekommen.

30 Jahre lang ist das Glasmuseum Schauplatz für die Darstellung von 150 Jahren Glas- und Industriegeschichte und zudem Ort spannender und besonderer Ausstellungen – etwa über das Leben und Schaffen von Wilhelm Wagenfeld. Bis 2017 kümmert sich der Freundeskreis Glasmuseum unter dem Vorsitz von Walter Waske um das Glasmuseum Boffzen. Nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, nicht in das Glasmuseum zu investieren, zieht sich der Verein zurück. In den vergangenen zwei Jahren versucht Manfred Bues, das Glasmuseum für Besucher attraktiv zu halten. Im November wird das Glasmuseum geräumt, die Ausstellungsstücke werden den Eigentümern und Leihgebern zurückgegeben. Die Stücke, die im Eigentum der Gemeinde sind, werden im Keller des Verwaltungsgebäudes II eingelagert. Hier kann vielleicht ein Ausstellungsbereich entstehen, in dem die Glasgeschichte Boffzen wieder zur Geltung kommt. Die 120 Jahre alte ehemalige Fabrikantenvilla, die bislang dem Museum eine Heimstatt bot, wird im neuen Jahr einem neuen Zweck zugeführt. Hier werden Wohnungen eingerichtet. (fhm)