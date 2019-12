Sonntag, 29. Dezember 2019

Jahresrückblick: Noelle + von Campe in Boffzen will erweitern

Zufahrt zum Werk II der Glashütte. Foto: fhm

Boffzen. Das Werk II der Glashütte Noelle + von Campe in Boffzen soll erweitert werden. Im Mai werden die Pläne der Glashütte vorgestellt. Das Unternehmen, das 1866 gegründet wurde und zwei Standorte mit über 450 Mitarbeitern in Boffzen unterhält, will seine Produktionskapazität ausbauen und eine weitere Wanne zur Glasherstellung aufbauen. Das Projekt, das eine hohe zweistellige Millionensumme kosten wird, ist nicht nur eine Investition in den Standort Boffzens, sondern wird weitere Arbeitsplätze in der Glashütte schaffen. Der Beschluss des Rates zur notwendigen Planänderung für die Erweiterung, fällt einstimmig, und Walter Waske, Sprecher der SPD-Fraktion, fasst die Meinung des Rates zu diesem Projekt zusammen. „Wir freuen uns, dass es weitergeht.“

Der Rat, so Waske, unterstütze das Vorhaben der Glashütte, das Werk II zu erweitern. Nordöstlich des bestehenden Werksgebäudes soll ein weiteres Produktionsgebäude mit einer weiteren Glasproduktion („Wanne 5“) in gleicher Größe und gespiegelter Anordnung errichtet werden. Ein Werkstatt- und Sozialgebäude soll die Gebäude verbinden. Die Errichtung ist ab Frühjahr 2020 geplant. (fhm)