Mittwoch, 25. Dezember 2019

Jahresrückblick: Schwerer Start in die Freibad-Saison in Bevern

CDU und Förderverein organisieren im August ein Spendenschwimmen im Freibad. Foto: rei

Bevern. Licht und Schatten liegen im Beveraner Freibad in diesem Jahr dicht beieinander. Nach den Querelen und Turbulenzen Ende 2018, die zur (offiziell noch immer nicht getätigten) Auflösung des Freibad-Vereins führten, formiert sich bereits Anfang 2019 ein neuer, engagierter Freibad-Förderverein. Den Betrieb des Bades hat wieder die Samtgemeinde übernommen.

Partnerschaftlich streben Verein und Kommune den Start in die Saison 2019 an – doch es kommt anders als gedacht. Am 6. Mai meldet der TAH, dass Unbekannte einen Schachtdeckel öffneten und einen Schieber betätigten, wodurch 300 Kubikmeter Wasser abliefen. Der Schaden wird mit 1.500 Euro angegeben, die Polizei ist eingeschaltet. Der oder die Täter bleiben jedoch unerkannt.

Am 18. Mai soll eröffnet werden. Doch daraus wird nichts: Es steht zu wenig Personal zur Verfügung – und Schwimmmeister werden bundesweit händeringend gesucht. Auch eine Woche später passiert – nichts. Anfang Juni endlich werden die Tore geöffnet – um zwei Wochen später aufgrund eines Rohrbruchs schon wieder (zum Glück nur kurzzeitig) geschlossen zu werden. Immerhin können die Wasserratten von da an noch etliche Wochen bei bestem Sommerwetter genießen. Derweil präsentiert sich der neue Förderverein in der Schlosskapelle. Vorsitzender Weinfurtner erklärt dort das „Beveraner Modell“, wonach jede wichtige Position gleich mehrfach besetzt ist.

Was die Fördervereins-Mitglieder, aber auch viele andere Freibad-Besucher, zu diesem Zeitpunkt verunsichert, sind die Pläne der Samtgemeinde. Der Begriff „Naturbad“ geistert herum – und nur wenige können sich damit sofort anfreunden. Anfang Juli stellt das Ingenieurbüro Polyplan eine (mit Fördergeldern bezahlte) Studie über mögliche Naturbad-Varianten vor, die durchaus ihre Reize haben. Im weiteren Verlauf des Jahres ist allerdings öffentlich nicht mehr viel darüber zu hören, wie es weitergehen soll mit dem Freibad. Fest steht derzeit, dass es auch eine Saison 2020 geben wird – und dass ein zweiter Schwimmmeister eingestellt wurde. Das Freibad „kostet“ die Samtgemeinde in 2019 übrigens 264.500 Euro. (rei)