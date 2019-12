Dienstag, 31. Dezember 2019

Jahresrückblick: Wo soll der HAWK-Neubau in Holzminden stehen?

Dieses von der HAWK angefertigte Modell zeigt den Baukörper auf dem Grundstück am Teich. Foto: HAWK

Holzminden. IDas Land Niedersachsen will in Holzminden mindestens acht Millionen Euro in ein neues Hochschulgebäude investieren. Das stärkt den Studienstandort und macht ihn attraktiver. Doch wann geht es endlich los? Und wo? Alles ist noch offen am Jahresende.

Nachdem das asbestsanierte HAWK-Gebäude im Hafendamm nun schon seit drei Jahren leer steht und nicht zu nutzen ist, weil statisch dermaßen instabil, sollen die Studiengänge der Sozialen Arbeit endlich wieder eigene Räume bekommen – in einem Neubau. Die praktizierten Übergangslösungen belasten Hochschule und alle Beteiligten, die Situation ist nicht gerade Werbung für den Studienstandort. Inzwischen sind die „Sozialarbeiter“ zwar ins HAWK-Hauptgebäude gezogen, doch umso enger ist es jetzt dort geworden.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von HAWK, Wissenschaftsministerium, Landesamt für Bau und Liegenschaften sowie Staatlichem Baumanagement hat die Bedarfsdeckung in möglichen baulichen Varianten ermittelt. Die Ergebnisse fließen in eine Standortuntersuchung für einen Neubau mit rund 1.000 Quadratmetern Nutzfläche samt Vorentwürfen ein. Sechs Varianten werden abgestimmt, aus denen nach intensiver Wirtschaftlichkeitsuntersuchung drei werden, die auf landeseigenen Grundstücken umsetzbar sind: Variante 1 Abbruch und Neubau am Hafendamm, Variante 2 Anbau am Billerbeck und Variante 3 Neubau an der Böntalstraße.

Variante 3 und damit der Bau auf der Grünfläche am Unteren Teich ist die wirtschaftlichste Lösung mit errechneten Investitionskosten von 6,7 Millionen Euro und (nicht nur) wegen des „Campuscharakters“ auch die Wunschlösung der HAWK.

HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy wirbt für die Umsetzung dieser Lösung zwischen Böntalstraße und Unterem Teich, lässt ein Modell bauen, führt in Holzminden Gespräche mit Bürgermeister, Bauamt und Fraktionsspitzen. Die öffentliche Vorstellung des Planungsstandes, zum Jahresende im Bauausschuss geplant, muss aus Krankheitsgründen ausfallen. Der Standort auf der Grünfläche und die dort favorisierte „Turmlösung“ erfahren offen geäußerte Kritik von Bürgern und Politikern, aber auch Wohlwollen und Zuspruch. Dr. Hudy will den Standort zusammen mit der Stadt und ihren Bürgern entwickeln, sieht an dieser Stelle eine weitere Öffnung der HAWK in die Innenstadt und die „einmalige Chance, die Hochschule noch attraktiver, zukunftsfähiger und im Verhältnissen zu anderen Standorten konkurrenzfähiger zu gestalten“. Dies sei für Hochschule und Stadt „von elementarer Bedeutung“.

Der Rat folgt zum Jahresende einem Antrag der CDU, begrüßt die Neubauentscheidung des Landes grundsätzlich und sagt Unterstützung bei der Umsetzung einer Zwischenlösung und eine schnelle Bebauungsplanänderung zu. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob das Behördenhaus Böntalstraße 44, das in diesem Jahr 250-jähriges Jubiläum feiert, von der HAWK genutzt werden kann – samt Anbau auf dem Parkplatz dahinter. Ebenso soll eine Nutzung des Schulhofs Campe II am Billerbeck geprüft werden. Es werden sicher noch fünf Jahre vergehen, bis die Soziale Arbeit der HAWK ihren Neubau beziehen kann, wo immer er auch stehen wird. (spe)