Freitag, 18. Oktober 2019

Jan Kaschura gewinnt den Marathon in Lübeck

Er läuft und läuft: Jan Kaschura war auch in Lübeck nicht zu schlagen und legte eine neue persönliche Bestzeit hin. Foto: Agentur54°

Holzminden. Es war wieder ein besonderes Wochenende für den RunArtist aus Holzminden. Zunächst starteten Lars Meier und Max Griewel beim Brakelsieger Volkslauf. Max Griewel, der immer stärker wird, ging dort über die fünf Kilometer an den Start und konnte dort überzeugen. Er benötigte 19:45 Minuten und wurde Erster in der Gesamtwertung. Für Lars Meier lief es wie fast immer. Er lief ein starkes Rennen und wurde, wie so häufig in diesem Jahr, Vierter der Gesamtwertung in der Zeit von 1:02:58 Stunden. Man dachte nach seiner tollen Zeit in Kassel ist erstmal ein wenig Ruhe für Jan Kaschura, doch einen Marathon wollte er noch laufen. Ziel war an diesem Wochenende Lübeck, dort wo er 2014 seinen schlimmsten Einbruch bei einem Marathon erlebt hatte. Das sollte in diesem Jahr natürlich nicht passieren.

