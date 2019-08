Donnerstag, 29. August 2019

Jan Kaschura hat’s jetzt auch schriftlich

Jan Kaschura hat es nun beurkundet: Er ist Weltrekordhalter. Foto: bk

Holzminden. „Schnellster Koch der Welt“, so darf sich Jan Kaschura jetzt auch offiziell nennen. Im April lief der Souschef aus dem Internat Solling in seiner Arbeitskleidung und mit rotem Kochtopf unter dem Arm beim Hannover-Marathon mit. Die 42,195 Kilometer schaffte er in 2:57 Stunden. Rekord – Einen schneller laufenden Koch gab es bis dato noch nicht. Bereits Monate zuvor trainierte Kaschura im Weserbergland für den Weltrekordversuch. Jetzt steht der 34-Jährige auch offiziell im Guinness Buch der Rekorde. Vor Kurzem noch siegreich beim Bültelauf, hat der ambitionierte Ausdauersportler auch schon neue Ziele im Blick, wie den Kassel-Marathon im September. Dann tritt er aber als normaler Läufer ohne Kochtopf an. (bk)

