Sonntag, 10. November 2019

Jan Warnecke krönt sich zum „Man oft the match“

Doppeltorschütze Jan Warnecke freut sich gemeinsam mit seinem Trainer Michael Ahlers über Warneckes Tor.

Dielmissen (ac). Nachdem alle anderen Fußball-Kreisligaspiele witterungsbedingt abgesagt wurden, empfing der VfL Dielmissen in der einzig stattfindenden Begegnung am Sonntagnachmittag den FC 08 Boffzen. Mit einem 3:2-Heimerfolg sicherte sich die Mannschaft von VfL-Trainer Michael Ahlers dabei die drei Punkte und kletterte in der Tabelle bis auf einen Punkt an den FC heran und steht nun auf dem fünften Platz. VfL-Trainer Michael Ahlers sprach nach Spielende von einem verdienten Sieg, trotz der Tatsache, dass man den Gästen zwei Tore geschenkt habe. "Man of the match" war Jan Warnecke, der zwei der drei Dielmisser Tore erzielt und Nummer drei vorbereitet hat.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 11.11.19