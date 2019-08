Donnerstag, 15. August 2019

Jazz-Frühschoppen im Schloss Bevern

Die Dixiland Crackerjacks versprechen beste Unterhaltung. Foto: Dixiland Crackerjacks

Bevern. Nachdem in den letzten drei Jahren zum traditionellen Jazz-Frühschoppen des Freundeskreises Schloss Bevern die Big Band Holzminden die Besucher begeistert hat, ist der Wunsch laut geworden, wieder einmal eine reine Jazz-Formation auf die Bühne im malerischen Hof des Weserrenaissance-Schlosses in Bevern zu holen. Diesem Wunsch hat sich der Vorstand des rührigen Vereins nicht verschlossen und mit den Dixieland Crackerjacks aus Holland eine Formation eingeladen, die mit einem abwechslungsreichen zweistündigen Programm beste Unterhaltung verspricht. Das Konzert am Sonntag, 25. August, beginnt um 11 Uhr.

