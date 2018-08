Montag, 27. August 2018

Jeden Tag sonniger und wärmer

Die Wetterkarte der nächsten Tage von www.wetteronline.de

Der Sommer startet einen neuen Anlauf, prognostizieren die Wetterexperten von wetteronline. Ab Dienstag scheint immer mehr die Sonne und es wird deutlich wärmer, bevor eine Kaltfront wieder eine vorübergehende Abkühlung bringt.

Am Dienstag scheint die Sonne wieder häufiger und der Wind lässt deutlich nach. Besonders im Südwesten wird es sommerlich warm und sonnig. Die Temperaturen steigen bis auf knapp 30 Grad am Oberrhein. Im Norden dominieren noch eher die Wolken und ganz vereinzelt fallen letzte Tropfen. Aber auch an der Nordsee wird es wieder über 20 Grad warm.

Der Mittwoch wird der wärmste Tag der Woche. Verbreitet sind bei viel Sonne um 30 Grad drin. Im Tagesverlauf ziehen im Westen zuerst Wolken, später Gewitter auf. Sie bringen für die zweite Wochenhälfte eine Abkühlung auf Werte zwischen 20 und 25 Grad. Dabei wechseln sich Sonne, Wolken und Regengüsse einander ab.