Montag, 17. August 2020

Jetzt 15 aktive Infektionen im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter gibt es weitere Infektionsfälle. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Im Nachbarkreis Höxter steigt die Infektionszahl weiter an. 15 aktive Infektionen meldet der Kreis Höxter am Montag, 17. August, um 9 Uhr, zwei mehr als am Ende vergangener Woche. Damit steigt die Zahl der Gesamtinfektionen auf 392. 359 gelten als genesen, 18 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)