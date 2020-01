Dienstag, 07. Januar 2020

Jetzt aber los! Am Freitag ist Anmeldeschluss für Vocal Hero in Holzminden

Sie haben sich für Vocal Hero bereits angemeldet, von links: Lilly-Anna Löwens, Hanna Ferber, Dennis Meier, Johanna Neumann und Anna-Lena Janus. Foto: spe

Holzminden. Die einen zögern noch, trauen sich nicht recht, vor Publikum aufzutreten, obwohl sie doch so gern singen und echte Gesangstalente sind. Andere sind einen Schritt weiter, haben vielleicht schon Auftrittserfahrung oder weniger Hemmungen und ihre Anmeldung längst abgeschickt. Sie wollen unbedingt dabei sein bei Vocal Hero 2020, am Ende auf der Bühne stehen, live begleitet von einer coolen Band bei super Stimmung ihren Song singen und vielleicht sogar einen der Preise absahnen. Das Finale des inzwischen zwölften Gesangswettbewerbs in Holzminden findet am Sonnabend, 21. März, in der Stadthalle statt. Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, sollte dies jetzt schnell nachholen: Anmeldeschluss ist am Freitag, 10. Januar, um Mitternacht!

Anmelden können sich Kinder ab zehn Jahre, Jugendliche und Erwachsene aus dem Landkreis Holzminden und allen Nachbarkreisen. Das funktioniert am besten online über die Internetseite musikschule-holzminden.de. Diesen Schritt haben Hanna Ferber aus Lauenförde, Lilly-Anna Löwens aus Stadtoldendorf, Anna-Lena Janus aus Holzminden, Johanna Neumann aus Alfeld und Dennis Meier aus Lüchtringen bereits getan. (spe)

