Montag, 31. August 2020

Jetzt geht es in die konkrete Entwurfsplanung der Landesgartenschau Höxter

Claudia Koch arbeitet mit Ralf Haffke (Leiter der Stadtgärtnerei, links) und Thomas Schwingel (Abteilungsleiter Planung und Umwelt, rechts) an der Planung für die Landesgartenschau. Foto: LGS

Höxter. Höxter richtet die Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 aus. Mit viel Elan und Eifer geht die westfälische Kreisstadt an dieses Unterfangen. Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt Höxter und Geschäftsführerin der Landesgartenschau (LGS), berichtet vom aktuellen Stand und wagt einen Blick in die Zukunft. Und sie formuliert eine konkrete Hoffnung, dass die Landesgartenschau für diese Region viel mehr sein wird, als einfach nur eine „Schau“. „Der Wettbewerb ist entschieden, die Vorplanung beendet, jetzt sind wir in die Entwurfsplanung eingestiegen“, sagt die Geschäftsführerin. Bis zum Ende dieses Jahres werde die Entwurfsplanung abgeschlossen sein. „Das werden wir dann wieder der Öffentlichkeit vorstellen“, betont sie. Denn Transparenz und die Mitnahme der Menschen gehören zu den obersten Prinzipien der Landesgartenschau in Höxter. (fhm)

