Dienstag, 08. Oktober 2019

Jetzt geht‘s auch im Solling in die Pilze

Ein paar Regentage haben gereicht, um das Pilzwachstum „explodieren“ zu lassen. Foto: bs

Kreis Holzminden. „Schauen Sie mal, was wir im Korb haben“ – Reinhard Zschörnig ist aus dem Solling direkt in die Redaktion gekommen. Im Korb liegt der Pilz der Pilze, 26 Zentimeter im Durchmesse, 25 Zentimeter groß. „Und kein Wurm drin“, kommentiert Reinhard Zschörnig seinen Fund, den er gemeinsam mit seinem Freund Harald Ochsendorf aus Hannover im Wald zwischen Neuhaus und Mühlenberg gemacht hat. „Ein Maronen-Butterpilz“, vermutet er. „Das ist, oder besser, war ein Steinpilz. Schon zu alt für die Pfanne...“ klärt Pilzberater Gerhard Jenk auf. Der Hannoveraner spricht mit dem TAH über die Pilzsaison 2019. Und wird am Sonntag bei der Pilzausstellung im Haus des Gastes in Neuhaus im Rahmen der Hubertusjagd gemeinsam mit weiteren Pilzberatern den Pilzsammlern Rede und Antwort stehen wird. (bs)

