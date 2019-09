Montag, 23. September 2019

Jetzt gibt es das Liebesglück Holzminden

Die Düfte tragen jetzt das Logo „Liebesglück Holzminden“. Foto: Konzeptagentur begeistert

Holzminden. „Liebesglück Holzminden“. Das ist die neue Marke der Stadt der Düfte und Aromen. Unter dem Namen werden ab sofort alle Souvenirs der Stadtmarketing Holzminden GmbH vermarktet. Yousef Taha, Geschäftsführer der Konzeptagentur Begeistert, hat das neue Logo mit viel Herzblut eigens für Holzminden kreiert. Mit dem Namen will er positive Assoziationen wecken. Auch der beliebte Holzminden-Duft wurde von „Ouverture“ in „Liebesglück“ umbenannt und kann im ganz neuen Design als Eau de Parfum oder Eau de Toilette erworben werden.

25 Hobbykünstler waren zum letzten verkaufsoffenen Sonntag „Bunter Markt der Düfte und Aromen meets Streetfood“ am 1. September der Einladung des Stadtmarketing-Teams gefolgt, gemeinsam ein schönes Bild für Holzminden zu gestalten. 25 kleine Leinwände wurden herausgegeben. Was daraus im Ganzen entsteht, blieb am Veranstaltungstag noch ein Geheimnis. Jetzt wurde die Überraschung enthüllt.

Das Puzzle ist zusammengesetzt und kann auch außerhalb der Öffnungszeiten im Eingangsbereich des Stadtmarketings bewundert werden: Herausgekommen ist ein kunterbuntes Gemälde der neuen Marke „Liebesglück Holzminden“. Das Stadtmarketing-Team bedankt sich bei allen eifrigen Künstlern, die zur Entstehung des Gemäldes beigetragen haben.

Von der Marke „Liebesglück“ soll es zukünftig noch mehr Überraschungen geben.