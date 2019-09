Mittwoch, 11. September 2019

Jetzt gibt es die Karten fürs PreBie 2019!

Die Band „Steam“ sorgt in diesem Jahr für den PreBie-Sound.

Holzminden. Den 2. November haben sich alle PreBie-Freunde sicher längst rot im Kalender angestrichen. Dann steigt in der Stadthalle Holzminden die Party des Jahres, die in diesem Jahr bereits um 21 Uhr beginnt. Für Partymusik, die mächtig ins Bein geht, sorgen in diesem Jahr die Band „Steam“ und DJ Patrick Vergin. Der Vorverkauf ist gestartet beim Täglichen Anzeiger und im Stadtmarketing-Büro. Wer auf Nummer Sicher gehen will, besorgt sie sich so schnell wie möglich im Vorverkauf und spekuliert nicht auf die Abendkasse. Das PreBie veranstalten der Tägliche Anzeiger, die Brauerei Allersheim und die GaudiGastronomie GbR gemeinsan. (spe)

