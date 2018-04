Dienstag, 03. April 2018

Jetzt ist es amtlich: Ith-Sperrung ab 9. April

Mehrere Monate wird die Vollsperrung dauern.

Kreis Holzminden. Update: Die lang erwartete Sperrung über den Ith wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die B 240 könnte vielleicht ab Montag, 9. April, voll gesperrt werden, hat der TAH am Dienstagmorgen nach einem Telefonat mit Markus Brockmann, dem Leiter des Geschäftsbereiches Hameln der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, gemeldet. Am Nachmittag nach weiteren Abstimmungen mit den am Bau Beteiligten, kommt aus Hameln die Meldung: "Autofahrer müssen ab Montag, 9. April auf der Bundesstraße 240 zwischen Eschershausen-Scharfoldendorf und Capellenhagen mit Behinderungen rechnen. Grund ist eine Vollsperrung für die Fortsetzung der Sanierung der Bundesstraße 240 ab Montag, 9. April. Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zwischen Scharfoldendorf und Capellenhagen beginnen. Die hangseitige Fahrbahn weist tiefgründige Schäden auf, weshalb der Verkehr nicht an der Baustelle vorbei geführt werden kann. In dem Bereich zwischen dem Abzweig der Kreisstraße 22 bis zum Abzweig der Landesstraße 463 wird die Bundesstraße voll gesperrt. Anliegerverkehre sind aus Richtung Capellenhagen kommend zugelassen. Die Schwerlastverkehre werden über die Bundesstraßen 240 und 64 auf die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover umgeleitet. Die Umleitung für den PKW-Verkehr wird von Scharfoldendorf aus über die Landesstraße 484 zur Bundesstraße 3 geführt und von Eime und Alfeld kommend entsprechend umgekehrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis September 2018 andauern." (nig)

