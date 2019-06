Donnerstag, 06. Juni 2019

Jetzt ist es da, das Straßentheater-Kribbeln!

Hier entsteht "Gauguin's Turtle". Foto: bs

Holzminden. Auf dem Nordstraßen-Parkplatz wird gehämmert und geschraubt. Die Kommandos kommen auf Italienisch. Und „Moby Dick“ von Teatro dei Venti wächst heran. Ein paar hundert Meter weiter legen die Franzosen von Cie.Lucamroros Hand an. Die überdimensionale Staffelei für „Gauguin‘s Turtle“ wird auf dem Parkplatz Bürgermeister-Schrader-Straße gen Himmel gestapelt. Und überall in der Stadt tauchen auf einmal Wegweiser auf, die auf Spielstätten hinweisen. Holzminden ist angekommen beim Straßentheaterfestival 2019. Jetzt ist das Kribbeln da, die Vorfreude. Freitag um 18.45 Uhr geht‘s los!

Drei Tage und drei Nächte lang ist in der Stadt alles anders... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 07.06.19