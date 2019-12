Dienstag, 10. Dezember 2019

Jetzt kennt Willem-Alexander Holzminden

Dr. Bertram (links) im Gespräch mit König Willem-Alexander (Dritter von rechts). Zwischen den beiden steht Alan Jope, der CEO von Unilever, außerdem sind noch Marjon Navarro-Matser von der Wageningen Universität, Harry Brouwer und Hans Timmer von Unilever auf dem Foto zu sehen. Foto: Symrise

Holzminden. Neue Zeiten brechen in der Industrie an. Auch in der Lebensmittelindustrie. Natürlich ist die Branche ebenso von Konkurrenz geprägt wie andere – aber immer häufiger hört man in Verbindung mit Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Ernährung der Weltbevölkerung von Kooperationen, von Zusammenarbeit. Symrise, der Global Player aus Holzminden, ist seit Jahren Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, Rückwärtsintegration und Umweltschutz. Mit dem neuen Kreativzentrum unter dem Dach des Forschungszentrums von Unilever in Wageningen in den Niederlanden zeigt Symrise wieder einmal das richtige Gespür: Hier können die Symrise-Experten direkt „am Kunden“ neue Produkte entwickeln – und sich gleichzeitig mit Wissenschaftlern aus aller Welt vernetzen. Welche Bedeutung dieser Unilever-Neubau bei den europäischen Nachbarn hat, zeigte auch die Anwesenheit des niederländischen Königs Willem-Alexander bei der Einweihung. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 11. Dezember 2019