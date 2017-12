Dienstag, 19. Dezember 2017

Jetzt kommt die Oberschule Holzminden

Peter Ruhwedel (links) kündigt in der Kreistagssitzung weiter Widerstand gegen die Oberschule an.

Holzminden. Die Entscheidung trifft der Kreistag am späten Montagnachmittag – und sie wird von allen Kreistags-Fraktionen, mit Ausnahme der Grünen und der Linken, getragen: Mitte nächsten Jahres bekommt Holzminden eine Oberschule. Die Johannes-Falk-Schule (Hauptschule) und die Dr. Jasper-Realschule werden gleichzeitig aufgehoben. Die Oberschule startet – zunächst noch am Standort Liebigstraße – als Ganztagsschule. Die Verwaltung und die Mehrheit aus SPD und FDP/UWG hatten in den letzten Monaten die Errichtung einer Oberschule in Holzminden vorangetrieben – gegen das Veto von Stadt- und Kreiselternrat und trotz der fehlenden Zustimmung der Eltern: Die hatten sich in Mehrheit erst gar nicht an der Elternbefragung beteiligt. Und in der Befragung selbst gab es auch keine Mehrheit für die Oberschule. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 20.12.2017