Freitag, 17. Januar 2020

Jetzt planen Studenten den Neubau der HAWK in Holzminden

So sieht der Entwurf von Marc Hertel und Joshua Dickfeld für den HAWK-Neubau auf dem Fricke-Gelände aus. Foto: Rettberg

Holzminden. Die Sache ist gerade ganz heiß und höchst politisch. Schließlich soll die Entscheidung im besten Fall sehr schnell fallen, wo der Neubau der HAWK für den Studienbereich Soziale Arbeit in Holzminden stehen soll: Auf der Grünfläche zwischen Böntalstraße und Unterem Teich? Auf dem Parkplatz der HAWK am Billerbeck? Nach Abriss des maroden Bestandsgebäudes im Hafendamm? Auf dem Parkplatz des Behördenhauses Böntalstraße 44? Oder doch ganz woanders? HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy will am Donnerstag, 23. Januar, im Bauausschuss (ab 17 Uhr in der Stadthalle) öffentlich zu den Neubauplanungen seiner Hochschule vortragen. Das Thema bewegt auch Mitarbeiter, Studenten und Lehrende an der HAWK vor Ort: Bar jeder Aussicht auf Realisierung, Budgetfragen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche nicht berücksichtigend und auch nicht auf eine Standortentscheidung wartend, haben Studenten der Baustudiengänge und ein in Holzmindener lehrender Professor verschiedene Neubauentwürfe erarbeitet, die sie am Montag, 20. Januar, ab 18 Uhr im Foyer der Stadthalle Holzminden der interessierten Öffentlichkeit präsentieren wollen. (spe)

