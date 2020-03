Dienstag, 17. März 2020

Jetzt sind es 13 positiv Getestete im Kreis Holzminden

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist im Landkreis Holzminden wieder gestiegen.

Kreis Holzminden. Die Zahl der Menschen, die sich im Landkreis Holzminden mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt wieder. Am Dienstag sind vier weitere Personen positiv getestet worden. Damit, so der Landkreis Holzminden auf seiner Homepage, die regelmäßig aktualisiert wird, steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 13. Derzeit befinden sich, so Pressesprecher Peter Drews auf Nachfrage des TAH, 63 Personen in häuslicher Quarantäne.

Im Landkreis Northeim gibt es sieben bestätigte Infektionen. Im Vergleich zum Vortag sind damit keine neuen bestätigten Corona-Fälle bekannt geworden, so der Landkreis Northeim in einer Pressemitteilung. Alle Betroffenen befinden sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne, ohne dass sich der jeweilige Zustand verschlechtert hätte. Klinische Verläufe gibt es damit bisher nicht.