Sonntag, 07. April 2019

Jetzt wird bei Egger das „3D-Puzzle“ zusammengesetzt

Hier wachsen die Strommasten in die Höhe. Foto: tah

Bevern. Erst beeindruckten die 18 Meter tiefen Löcher, die mit einem Spezialbohrer ins Erdreich getrieben wurden. Dann ließen die Fundament-Stützen mit je 1,20 Meter Durchmesser die Größe des kommenden Bauwerks erahnen. Und jetzt muten die angelieferten Elemente wie Teile eines dreidimensionalen Puzzles an. Nicht nur Beveraner, auch „Gassi-Geher“ aus Holzminden und anderen Orten schauen regelmäßig vorbei, um die Fortschritte an den riesigen Strommasten zu verfolgen, die auf dem Gelände der Firma Egger entstehen. Es braucht gar nicht viel Fantasie, um sich die Dimensionen der Bauwerke vorzustellen. Der Neubau der beiden Strommasten ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Firma Egger ihr Werksgelände für etwaige Erweiterungen oder Neubauten vorbereitet. Die neue Stromleitung verläuft etwa fünfmal so hoch wie die bisherige und ermöglicht es, unter ihr Gebäude bis zu 30 Meter Höhe zu errichten. (rei)