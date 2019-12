Donnerstag, 26. Dezember 2019

Jetzt zählt nur für den FC BW noch der Klassenerhalt

Trainer Marcus Menzel stellt die Mannschaft auf den Abstiegskampf ein. Foto: rw

Lauenförde/Beverungen. Fußball-Bezirksliga zwischen 1996 und 2004 – zurück seit 2005. Der FC Blau-Weiß Weser ist in dieser Klasse in Westfalen eine feste Größe. Nach 15 Jahren droht im kommenden Sommer der Abgang in die Kreisliga Höxter. Aktuell belegt das Team von Marcus Menzel den ersten Abstiegsplatz. „Wir müssen unser Saisonziel revidieren. Erstmal zählt für uns nur der Klassenerhalt“, sagt Menzel. In der Vorbereitung hatte man sich noch das Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ gesetzt. Davon ist man aktuell sieben Punkte entfernt. Und das war die logische Konsequenz nach einem extrem schwachen November - vier Niederlagen in Folge taten richtig weh. (rw)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27.12.2019.