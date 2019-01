Donnerstag, 24. Januar 2019

Johanni mit Pietro Lombardi

Pietro Lombardi ist Stargast am ersten Abend des Johanni-Festes in Eschershausen.

Eschershausen. Auch für 2019 hat das Johanni-Team für das beliebte Volks- und Schützenfest in der Raabestadt ein sehens- und hörenswertes Programm auf die Beine gestellt. An dem Wochenende vom 28. Juni bis 1. Juli haben sich viele bekannte Künstler angesagt. Höhepunkt am ersten Abend wird Fernsehstar Pietro Lombardi, der gerade neben Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt. Als Hauptact am Sonnabend können die Gäste dann Culture Beat begrüßen! Ihr „Mr. Vain“ ist bis heute ein echter Stimmungsmacher.

