Sonntag, 30. Juni 2019

Johanni: Umzug und Proklamation heute im Stadtpark

Foto vom letzten Johanni-Umzug. Diesmal wird auf einen großen Festumzug wegen der Hitze verzichtet.

Eschershausen. Programmänderung bei Johanni in Eschershausen: Wegen der hohen Temperaturen werden der traditionelle Umzug und die Proklamation der Stadt- und Bürgerkönige am heutigen Sonntag in den Stadtpark verlegt. Treffen ist dort um 14.30 Uhr. Nach der Proklamation gibt es einen kurzen Festmarsch aufs Festzelt. (jbo/bs)