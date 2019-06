Montag, 24. Juni 2019

Johanniter in Holzminden präsentieren ihr neues Zuhause

Am Tag der offenen Tür zur Eröffnung der Dienststelle wurde in der Weseraue einiges geboten. Foto: JUH

Holzminden. Bei strahlendem Sonnenschein öffneten die Johanniter am Sonntag die Türen ihrer neuen Dienststelle in der Weseraue 11 in Holzminden. Nach einer feierlichen Andacht durch Regionalverbandspfarrer Dr. Wolfgang Schillak stellte Dienststellenleiter Sebastian Multhoff den Ortsverband und die neue Dienststelle vor. Thorsten Müller, Regionalvorstand der Johanniter in Südniedersachsen freute sich mit den Holzmindenern: „Der Einzug in ein neues Gebäude vermittelt immer ein Zeichen von Aufbruchsstimmung und von Optimismus und sorgt für einen Motivationsschub. Dies ist auch ein deutliches Signal dafür, Flagge zu zeigen und dass wir alle von der Weiterentwicklung des Verbandes überzeugt sind.“

Die Holzmindener Johanniter haben lange auf diesen Moment gewartet. 20 Jahre waren sie in der Bahnhofsstraße 26 ansässig. Da der Verband in den letzten Jahren immer stärker gewachsen ist und immer mehr Aufgaben übernommen hat, wurde der alte Standort einfach zu klein. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Juni