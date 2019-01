Samstag, 26. Januar 2019

Johanniter planen Übergangs-KiTa im Logenhaus

Der zukünftige helle KiTa-Raum. Foto: ap

Holzminden. Die Uhr tickt – viel Zeit bleibt nicht mehr bis zur geplanten Neueröffnung der Übergangs-KiTa der Johanniter am 1. März in der Holzmindener Bahnhofstraße 26. Die Frist für die Renovierung setzt Architekt Thorsten Müller-Rauschgold aber nicht unter Druck. Er ist zuversichtlich, dass alles pünktlich fertig wird. Doch bisher konnte noch gar nicht so viel getan werden, denn der Bauantrag für die Umbaumaßnahmen im denkmalgeschützten Logenhaus ist noch nicht abgesegnet. Geplant wird trotzdem schon ganz fleißig – die Handwerker stehen in den Startlöchern, um dringend benötigten Platz zu schaffen für U3- und Ü3-Kinder. Eingerichtet werden soll ein KiTa- sowie ein Krippenraum und entsprechende Nebenräume, bis der geplante Anbau der „Grashüpfer“-KiTa im Wiesenweg bezugsfertig ist. (ap)

