Samstag, 07. März 2020

Joshua jubelt zusammen mit seinen Fans in Höxter

Joshua mit zwei jungen Fans im "Salsa". Foto: bk

Holzminden/Höxter. Joshua Tappe hat es geschafft! Gegen 21.30 Uhr am Sonnabend erfahren auch seine Fans: Joshua hat die nächste Stufe bei Deutschland sucht den Superstar erreicht. Er gehört zu dem Quartett der Glücklichen unter den übrig gebliebenen Elf, die von allen vier Mitgliedern der Jury für die kommenden Liveshows auserwählt wurden. Die anderen sieben Kandidaten müssen noch ein wenig länger zittern und erst einmal eine weitere Performance einstudieren. So weit das, was sich auf dem Fernsehbildschirm abspielt. Joshua kann sich die aufgezeichnete Sendung zusammen mit zahlreichen Fans in Höxter im "Salsa" ansehen und mit ihnen gemeinsam seinen weiteren Erfolgsschritt bejubeln. Natürlich gibt er auch Autogramme und Kostproben seines Könnens. Die Spannung geht jedoch weiter. Zunächst am kommenden Sonnabend in der ersten Liveshow, in der nicht mehr die Jury, sondern die Zuschauer über das Weiterkommen der Kandidaten entscheiden. (rei)