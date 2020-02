Dienstag, 25. Februar 2020

Joshua schafft es mit einem Klassiker ins Recall-Finale

Überzeugten die Jury (von links): Marcio Pereira Conrado, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Holzminden. Joshua Tappe ist im Finale des Auslands-Recalls von DSDS. Der 25-Jährige aus Holzminden hat es geschafft. Zusammen mit Ramon Kaselowsky und Marcio Pereira Conrado sang er „I Can’t Help Myself“ von The Four Tops. Mit diesem Klassiker aus dem Jahr 1965 überzeugte er die Jury unter der Leitung des Poptitanen Dieter Bohlen. Am Dienstagabend, 25. Februar, erlebten Millionen TV-Zuschauer DSDS auf RTL die Qualifikation für das Auslands-Recall-Finale. „Ihr seid die beste Gruppe gewesen“, lobte Dieter Bohlen. Und Xavier Naidoo setzte hinzu: „Ich will euch in den Live-Shows sehen.“ Am Sonnabend, 29. Februar, ist Joshua Tappe im Finale des Auslands-Recalls in Südafrika zu sehen. Die Entscheidung von „Deutschland sucht den Superstar“, wer in die Live-Shows darf, beginnt um 20.15 Uhr und wird auf RTL gezeigt. (fhm)