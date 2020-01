Donnerstag, 09. Januar 2020

Joshua Tappe aus Holzminden bei „Deutschland sucht den Superstar“

Joshua Tappe beim Casting für DSDS. Foto: TV Now/Stefan Gregorowius

Holzminden. 2015 hat er beim Holzmindener Gesangswettbewerb „Vocal Hero“ mit dem Song „Auf uns“ von Andreas Bourani den Publikumspreis gewonnen. 2018 stand er in der TV-Show „Voice of Germany“ auf der Bühne, sang „An Wunder“ von Wincent Weiss. In Holzminden und Umgebung ist er regelmäßig mit seiner Band „Front Door“ oder mit seinem Duopartner Arne Meise zu hören. Auf der Bühne fühlt er sich wohl, die Musik ist sein Lebenselixier, und seinen Traum, irgendwann von seiner Musik leben zu können, hat er nicht aufgegeben. Jetzt schlägt Joshua Tappe aus Holzminden das nächste Kapitel auf: Er geht als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ an den Start. In der dritten Folge der neuen Staffel ist sein Auftritt am Sonnabend, 11. Januar, ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Joshua Tappe, in Bödexen aufgewachsen und vor einem Jahr nach Holzminden gezogen, singt in der erfolgreichen RTL-Show den Song „Heimat“ von Johannes Oerding und „Kogong“ von Mark Forster. Der 25-Jährige begleitet sich dabei selbst auf der akustischen Gitarre. (spe)

