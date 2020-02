Montag, 17. Februar 2020

Joshua Tappe aus Holzminden singt in Südafrika „Die Reise“

Joshua Tappe (rechts) singt mit Kevin Amendola, Kevin Jenewein und Raphael Goldmann „Die Reise“ von Max Giesinger. Foto: TV NOW / Stefan Gregorowius

Holzminden. Joshua Tappe aus Holzminden ist aus dem „Deutschland-Recall“ von DSDS erfolgreich hervorgegangen. Er hat sich für den Auslandsrecall in Südafrika (zu sehen am Dienstag, den 18. Februar, 20.15 Uhr bei RTL) qualifiziert. Der Auslandsrecall führt Joshua Tappe und seine 25 Mitstreiter nach Südafrika. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark – einer der schönsten Orte an der Garden-Route. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Sandstrand, Fluss und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in Dreier- und Vierer- Gruppen vor der DSDS-Jury.

