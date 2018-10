Mittwoch, 31. Oktober 2018

JSG Forstbachtal scheidet erhobenen Hauptes aus

Der Holzmindener Janik Meyer (links) versucht den Forstbachtaler Niklas Bergmeier zu stoppen.

Negenborn. Es war in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals der C-Junioren so eine Art David gegen Goliath, als sich der Bezirksliga-Kicker der JSG Forstbachtal mit der Landesliga-Elf des SV Holzminden messen mussten. Am Ende setzte sich der Favorit aus der Kreisstadt dann auch standesgemäß mit 3:1 durch. Aber gerade in der ersten Halbzeit boten die jungen Gastgeber auf der Negenborner Anlage im Hooptal ihren Gegnern die Stirn. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Entsprechend begeistert war JSG-Trainer Achim Rauls nach Spielende: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs gerade in der ersten Halbzeit“.

Die JSG begann engagiert, zeigte keine Respekt vor dem eine Klasse höher spielenden Gästen. Die Verteidigung stand sicher, Chancen wurden nicht zugelassen. Allerdings wurden auch keine eigenen kreiert. Auf dem durch den Regen der letzten Tage schwer bespielbaren Platz im Hooptal dauerte es gut 24. Minuten, ehe Niklas Bergmeier die Platzherren sogar in Führung schießen konnte. Er profitierte davon, dass sein Gegenspieler ausrutschte und ihm so die Bahn frei machte. Kurz danach war Halbzeit. „Das Ergebnis ist definitiv nicht unverdient“, meinte Rauls auf dem Weg in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel war die Marschroute der JSG klar: Die knappe Führung sollte so lange wie möglich verteidigt werden. Aber das SV-Trainergespann Daniel Gregorovits/Medan Fekovic war auch nicht untätig. Der SV stellte um, und das sollte Früchte tragen. Mit der veränderten Spielweise kam die JSG Forstbachtal nicht mehr zurecht.

Zwar besaß die JSG noch die große Chance durch Luca Flähmig auf 2:0 zu erhöhen, die Chance blieb aber ungenutzt. Dafür war dann der SV an der Reihe. Die Gastgeber leisteten sich einen Ballverlust im Mittefeld, der SV schaltete blitzschnell in den Angriffsmodus, und Pascal Bachmann markierte das 1:1. Die SV-Führung ließ dann nicht lange auf sich warten. Nach einem Zweikampf musste JSG-Kapitän Jeremy Reiswich an der Linie behandelt werden, die Gäste nutzten das zwischenzeitliche Überzahlspiel um schnell nach vorn zu spielen. Aus einem Zweikampf heraus folgte schließlich ein Elfmeterpfiff. Den fälligen Strafstoß vewandelte Anes Fekovic zum 2:1. Nur acht Minuten später die Entscheidung: Diesmal mit freundlicher Unterstützung der Gastgeber. Ein harter Schuss der Gäste wurde von Torwart David Pfafenrot noch toll abgewehrt, der freie Ball dann aber schlecht verteidigt, so dass Jonas Nana Bamfo zum 3:1-Endstand traf.

In den letzten zehn Minuten machte die jSG nochmal richtig Tempo, erarbeitete sich noch einen Freistoß, der aber knapp verschossen wurde. „Mit der Umstellung zur Halbzeit sind wir irgendwie nicht mehr klar gekommen und hatten so unsere Schwierigkeiten. Insgesamt haben wir uns teuer verkauft und können mit unserer Leistung sehr zufrieden sein“, meinte Rauls nach Spielende.

JSG Forstbachtal: David Pfafenrot – Joel Martin, Salivan Severin, Niklas Stephan, Luca Flähmig, Liam Jakob Schäfer, Noah Ecke, Jeremy Reiswich, David Melnichuk, Niklas Bergmeier, Fabian Meier, Johan Brüning, Niklas Meier, Joshua Mély, Bjarne Rauls, Bela Rauls.

SV Holzminden: Philipp Ziska, Jonathan Just, Anes Fekovic, Justus Meyer, Jonas Nana Bamfo, Berkan Kolukisa, Calvin Otumbari, Janik Meyer, Joshua Brüning, Pascal Bachmann, Joel Nana Bamfo, Luan Rama, Adam Moutih Doueiri, Ilhan Alessandro Murgia, Kai Emil Lüttmann, Maximilian Justus, Deniz-Stanislaw Beler.