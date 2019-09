Dienstag, 17. September 2019

Jubiläumstreffen in Eschershausen

Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrganges 1952 vor dem Angerkrug in Dielmissen. Foto: jbo

Eschershausen. Dass die Zeit so schnell vergehen würde, das hätten sich die 54 Schulabgänger des Abschlussjahrganges 1952 der damaligen Volksschule in Eschershausen auch nicht träumen lassen. Seit ihrem Schulabschluss haben sie untereinander immer Kontakt gehalten und sich regelmäßig an ihrem ehemaligen Schulstandort wieder getroffen. Jetzt, nach unglaublichen 67 Jahren, stand das zehnte Treffen an – und immer noch 22 ehemalige Schülerinnen und Schüler erlebten ein erinnerungsreiches Wochenende in der Raabestadt. (jbo)

