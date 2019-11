Samstag, 16. November 2019

Jürgen Gückel liest in Holzminden aus „Klassenfoto mit Massenmörder“

Jürgen Gückel liest in der Aula der Grundschule Karlstraße aus seinem Buch. Foto: Seeliger

Holzminden. Stadtbücherei und Stadtarchiv Holzminden hatten gemeinsam zur Lesung eingeladen: in zeitlicher Nähe zum 9. November, dem wichtigsten Gedenktag an die unsäglichen Verbrechen der Nationalsozialisten. Der Journalist und Autor Jürgen Gückel las in der Aula der Karlschule aus seinem Buch „Klassenfoto mit Massenmörder“. In seinem vor wenigen Wochen erschienenen Buch widmet sich Gückel dem Doppelleben eines SS-Führers, der für brutalste Mordtaten im Raum Minsk verantwortlich war. Kaum zu ertragen waren für die Zuhörenden die kurzen Passagen aus den Zeugenaussagen des viele Jahre nach Kriegsende doch noch geführten Prozesses gegen die SS-Männer. Diese historischen Dokumente sind jedoch nur das Fundament, auf dem das gesamte Buch ruht. Jürgen Gückel will nicht nur in die ferne Vergangenheit schauen, sein Blick tastet sich durch die Nebel des Relativierens und Verleugnens immer weiter in Richtung Gegenwart, kommt quasi auf die Leserinnen und Leser zu. Dies kann er so authentisch tun, weil er selbst in jenem Dorf lebte – weil der Massenmörder sein eigener Lehrer war. (see)

