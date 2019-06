Freitag, 07. Juni 2019

Jürgen Meyer ist neuer Stadtdirektor in Eschershausen

Für Eschershausen im Amt: Wolfgang Anders (ehemaliger Stadtdirektor und Samtgemeindebürgermeister), Jürgen Meyer (neuer Stadtdirektor) und Hermann Grupe (Bürgermeister). Foto: beb

Eschershausen. „Die Hüte sind jetzt anders verteilt, aber wir werden eng und vertrauensvoll weiter zusammenarbeiten.“ Mit diesen Worten blickte Eschershausens Bürgermeister Hermann Grupe auf die Verabschiedung Wolfgang Anders’ aus dem Amt des Stadtdirektors in Eschershausen. Anders hatte sein Amt Ende April niedergelegt, ist aber weiterhin Bürgermeister der Samtgemeinde und Stadtdirektor Stadtoldendorfs und wird somit auch in Zukunft eine zentrale Rolle im politischen Geschehen Eschershausens spielen. In der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend wurde Bauamtsleiter Jürgen Meyer zum neuen Stadtdirektor berufen. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 8. Juni 2019.