Mittwoch, 23. Oktober 2019

Jugendamt des Landkreises schreibt 4,8 Millionen Euro Miese

Die Taschen oder besser gesagt die Kassen des Landkreises werden weiterhin arg gebeutelt. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. So war das nicht geplant: Eigentlich wollte der Landkreis Holzminden das Jahr 2019 mit einem Plus von gut 2 Millionen Euro abschließen. Jetzt werden mehr als 3,6 Millionen Euro Miese daraus. Mitten in den Haushaltsplanberatungen für 2020 müssen ein Nachtragshaushalt und ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Das, was die Kommunalaufsicht dem Landkreis darin vorschreibt, hat es in sich und kommt am Donnerstag, 24. Oktober, im Ausschuss für Finanzen und Gebäudemanagement, der um 16.30 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehrtechnischen Zentrale tagt, auf den Tisch.

Es ist vor allem das Jugendamt, das hochrote Zahlen schreibt. Auf 4,8 Millionen Euro summiert sich der Fehlbetrag in diesem Jahr. (bs)

