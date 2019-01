Sonntag, 27. Januar 2019

Jugendfreizeitheim Silberborn: Es reicht nicht

Wegweiser für das Jugendfreizeitheim in Silberborn. Er kann jetzt abmontiert werden.

Silberborn. Die Stimmen sind ausgezählt: Es reicht - ganz knapp - nicht für den Fortbestand des Jugendfreizeitheims in Silberborn. Zwar haben 86 Prozent derer, die am Sonntag im benachbarten Landkreis Northeim zum Bürgerentscheid gegangen sind, die Frage "sind Sie dafür, dass der Betrieb der kommunalen Einrichtung Jugendfreizeitheim Silberborn in der Trägerschaft des Landkreises Northeim über den 31.12.2018 hinaus fortgesetzt wird?" mit Ja beantwortet. Doch es hätten mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis Northeim, das sind genau 22.695 Bürger, ihre Zustimmung geben müssen. Es sind aber nur 22.189 Ja-Stimmen abgegeben worden. Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei 22,64 Prozent. Der Bürgerentscheid ist damit trotz großer Zustimmung gescheitert. (bs)

