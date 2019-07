Donnerstag, 04. Juli 2019

Jugendkonferenz im Jugendzentrum Holzminden

Holzminden. Am heutigen Freitag, 5. Juli, findet um 16 Uhr die Jugendkonferenz im Jugendzentrum Holzminden statt. Diese wird von der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Holzminden, Julia Rentziehausen, geplant und durchgeführt.

Die Jugendkonferenz knüpft an die Vorherige an, in der sich Holzmindener Jugendlichen ein Sommerfest auf dem Gelände des Jugendzentrums und Spinde für das Jugendzentrum, in denen sie ihre Wertsachen verstauen können, gewünscht haben. Die Spinde wurden inzwischen aus einer Spende angeschafft und sollen nun noch mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet werden. Heute soll es darum gehen, das Sommerfest gemeinsam mit den Jugendlichen zu planen und Ideen für eine Graffitiaktion für die Gestaltung der Spinde zu sammeln.

Alle Holzmindener Jugendlichen sind herzlich eingeladen, ab 16 Uhr an der Jugendkonferenz teilzunehmen und sich an den Planungen zu beteiligen. Zudem wird es bei der Konferenz Raum für weitere Anliegen und Ideen der Jugendlichen geben.